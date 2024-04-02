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تنصيب الرئيس السيسى.. نص اليمين الدستورية للرئيس أمام النواب اليوم

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:05 ص
تنصيب الرئيس السيسى.. نص اليمين الدستورية للرئيس أمام النواب اليوم مجلس النواب فى العاصمة الادارية
كتبت إيمان علي

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يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية.


وطبقا لنص المادة 144 من الدستور، فإنه يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :


" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".


والمقرر أن تشهد الجلسة الخاصة لـ أداء اليمين الدستورية، خطاب من الرئيس السيسي موجه للشعب المصري.

ويستمر توافد النواب إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لحضور الجلسة الخاصة، لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية  لفترة ولاية جديدة.







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