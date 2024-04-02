اليوم السابع
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تنصيب الرئيس السيسى.. النهوض بالزراعة.. دماء خضراء بشرايين التنمية (إنفوجراف)

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 09:56 ص
تنصيب الرئيس السيسى.. النهوض بالزراعة.. دماء خضراء بشرايين التنمية (إنفوجراف) شرايين التنمية

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اهتمام كبير بقطاع الزراعة، وطفرة ملموسة تحققت خلال سنوات قليلة فى فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فتوسعت الرقعة الزراعية وتضاعف الإنتاج والصادرات، وصار بالإمكان الحديث عن مزايا نسبية فى بعض المجالات، وعن الاقتراب من الاكتفاء فى محاصيل، وتقليص الواردات فى محاصيل أخرى، والأهم مواكبة التطور العالمى فى القطاع، وتنشيط آليات التخطيط والعمل، وتوفير كل المستلزمات الضرورية، وخدمة المزارعين بأعلى معايير الأداء.

شرايين التنمية
 
تنفيذ مشروعات قومية كبرى لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان منها:

مشروع توشكى الخير بـ1.1 مليون فدان والدلتا الجديدة بـ2.2 مليون وتنمية شمال ووسط سيناء بـ456 ألف فدان


زراعة نحو 2 مليون فدان بمتوسط إنتاجية 30 مليون طن


تنفيذ مشروعات توفير المياه من مصادر متعددة عبر المعالجة الثلاثية للصرف الزراعى، وتحلية مياه البحر، وترشيد الاستهلاك


تدعيم مشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية عبر البحث والتطوير والاعتماد على التقاوى المعتمدة


التوسع فى الخدمات المقدمة للفلاحين بشكل مباشر وغير مباشر


تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر


إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة لإنتاج شتلات القصب بطاقة 200 مليون شتلة سنويًا بتكلفة 2 مليار جنيه







عبد الفتاح السيسى

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