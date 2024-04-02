تعرف على أفضل الطرق لإنقاص الوزن بشكل صحى

كتب حسام الشقويرى

يؤدي الإفراط في التخسيس إلى زيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض ، بما في ذلك انخفاض المناعة وفقدان قوة العضلات وسوء التغذية وهشاشة العظام وانخفاض حرارة الجسم، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

إذا كان عليك إنقاص وزنك ، فيجب أن تستهلك سعرات حرارية أقل مما تحرق. ويجب عليك موازنة وجباتك ، وتضمين جميع العناصر الغذائية الأساسية ، واتباع أسلوب حياة صحي. ويعد تناول وجبة متوازنة مع نمط حياة صحي أمرًا حيويًا لزيادة الوزن بشكل صحي.

بعض العناصر الغذائية التي يجب أن تدمجها في نظامك الغذائي لزيادة الوزن بشكل صحي:



الدهون الصحية

يحدث الالتباس الأكثر أهمية في التخطيط لوجباتك عندما تختار الدهون، بالنسبة لمعظم الناس ، الدهون هي العناصر الغذائية غير الصحية التي تجدها في الوجبات السريعة أو الحلويات، ومع ذلك ، هناك حقيقة أقل شهرة وهي أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير وصحي. ذلك لأن الأطعمة الدهنية تحتوي عادة على سعرات حرارية أكثر في جرام واحد من الكربوهيدرات أو البروتين.

لذا ، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة وقليلة الدهون المشبعة تعد خيارات مناسبة لك لتناولها، ومع ذلك ، يجب أن تتذكر أن الإفراط في تناول الدهون المشبعة ضار، لذلك ، فإن الطريقة الصحيحة لإضافة الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي هي تناول أطعمة مثل زبدة الفول السوداني والأفوكادو والأسماك وزيت الزيتون.

البروتين

يمكن أن تساعدك الأطعمة الغنية بالبروتين على بناء العضلات وإصلاحها، يمكن لنظام غذائي مليء بالبروتين أن يزيد من كتلة العضلات بسهولة إذا كان مصحوبًا بتمارين القوة المنتظمة، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يؤدي إلى زيادة الوزن لأنه يقوي وينمو كتلة العضلات. قد يساعدك نتيجة ذلك على أن تبدو لائقًا ومنغمًا أثناء زيادة الوزن في نفس الوقت.

أفضل طريقة لدمج البروتين في نظامك الغذائي المعتاد هي البدء باللحوم الخالية من الدهون إذا كنت غير نباتي. يشمل كل شيء من الدجاج والديك الرومي إلى الأسماك. إذا لم تكن من آكلي اللحوم ، يمكنك دائمًا اختيار البدائل مثل البيض والمكسرات والتوفو. النقطة المهمة هي تجنب قطع اللحم الدهنية مثل شرائح اللحم والنقانق لأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن غير الصحية.

سكريات طبيعية

يمكن أن تساعدك الأطعمة التي تحتوي على سكريات طبيعية مثل الفركتوز واللاكتوز على زيادة الوزن. الفركتوز هو أحد أشكال السكر الطبيعي الذي تحصل عليه من الفاكهة. اللاكتوز ، مثله مثل الفركتوز ، هو شكل من أشكال السكر الطبيعي الموجود في منتجات الألبان. يمكن أن تمنحك هذه الأشكال من السكر الطبيعي الطاقة للعمل مع منع زيادة الوزن غير الصحية. علاوة على ذلك ، يعتبر السكر الطبيعي أكثر صحة من السكريات المكررة ، مثل تلك الموجودة بكميات كبيرة في المشروبات الغازية والحلوى ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي.

الكربوهيدرات

يمكن أن تكون الكربوهيدرات بسيطة أو معقدة. غالبًا ما يشير هذا التمييز إلى كمية السكر الموجودة في الطعام. يمكن أن تساعدك الكربوهيدرات المعقدة على زيادة الوزن بشكل أساسي لأنها تحتوي على سعرات حرارية أعلى مع الحفاظ على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها العديد من الكربوهيدرات المكررة، لذلك ، سيكون من الجيد دمج الأطعمة مثل خبز الحبوب الكاملة والحبوب والمعكرونة والأرز البني مع بعض الخضروات النشوية في نظامك الغذائي.