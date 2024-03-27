ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بتصنيع أدوية تخسيس وترويجها على فيس بوك

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سيدتين، لاتهامهما بتصنيع أدوية تخسيس وترويجها على فيس بوك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام سيدتين ومالك شركة للمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالإتجار فى كبسولات التخسيس والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وترويجها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (60 ألف كبسولة طبية معبأة بمواد مجهولة المصدر - 40 ألف كبسولة فارغة - 10 كيلو جرامات خليط من الأعشاب تستخدم فـى ملئ الكبسولات - 30 ألف عبوة بلاستيكية بداخلها كبسولات تستخدم فى علاج السمنة - 8 براميل تحوى مواد خام - 138كيس لمواد مختلفة مجهولة المصدر - جهاز لخلط المواد الكيميائية والأعشاب)، واعترف مالك الشركة بقيامه بخلط المواد الخام بمكونات عشبية وإعادة تغليفها ووضع ملصقات عليها وطرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.