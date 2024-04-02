تأجيل إعادة محاكمة متهم فى قضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 19 مايو

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع اخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء، لجلسة 19 مايو المقبل للمرافعة.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.