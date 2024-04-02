اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بايدن يقدم التعازي لمؤسس المطبخ العالمي بضحايا المنظمة في غزة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:22 م
بايدن يقدم التعازي لمؤسس المطبخ العالمي بضحايا المنظمة في غزة بايدن
أ ش أ

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أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بمؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الشيف الإسباني خوسيه أندريس، لتقديم تعازيه بعد أن أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل 7 مندوبين إغاثة من مجموعته الخيرية المتواجدة في القطاع.

 

كما قدم الرئيس الإسرائيلى، إسحاق هرتسوج، التعازى لضحايا القصف الإسيرائيلى الذى استهدف أجانب فى قطاع غزة من مؤسسة المنظمة العالمية WCK "المطبخ المركزى العالمي" خلال مهمة إنسانية فى القطاع.

ونقلت الإذاعة العبرية، عن هرتسوج، قوله: "نعتذر عن وفاتهم المأساوية".


الجدير بالذكر أن مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة، قال أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية.


وأضاف المكتب فى مؤتمر صحفى الإثنين: "الاحتلال اغتال فريقا أجنبيا مكونا من بريطانى وبولندى وأسترالى وآخر مجهول الهوية".


وأكد مكتب الإعلام الحكومى بغزة، أن "الغارة الإسرائيلية على الفريق الأجنبى بدير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني".







بايدن

مؤسس المطبخ العالمي

ضحايا مؤسس المطبخ العالمي في غزة

غزة

الشيف الإسباني خوسيه أندريس




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