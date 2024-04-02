اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 04:59 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ح.ن.م"، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الاقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلتة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة ترامادول بدائرة المركز وترويج المخدرات على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 







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