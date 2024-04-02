المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره بالمخدرات بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن القضية رقم 23558 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3718 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ع ع"، 28 سنة، سائق، ومقيم بجوار دائري باسوس، لأنه في يوم 20 / 8 / 2022، بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية حازا و احرزا جوهراً مخدراً ( الهيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة بأنه حازا و احرزا جوهراً مخدراً (الميثامفيتامين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحاً أبيض - مطواه - بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.