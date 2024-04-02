المشدد 6 سنوات لعامل لإتجاره فى الهيروين بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين، وليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل لاتهام بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين" دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23220 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2295 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم محمد سيد محمد أمین، عامل، 24 سنة، المنشية الجديدة، دائرة قسم أول شبرا الخيمة القليوبية، انه في يوم 15 / 11 / 2023 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرا (الهيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد محلى الصنع، كما أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له فى حيازتها أو إحرازها.

تعود أحداث الواقعة عندما انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى حيث أيقن تواجده نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر له، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح نارى وذخيرة، 71 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالى وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلته والسلاح والذخيرة بقصد الدفاع.