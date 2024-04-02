المشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين شرعوا فى قتل سائق داخل مصرف مائى بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفى، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة كل من "م.ع.م" و" م.ص.ال" و" ح.ج.ع" و" س.ص.س" و" إ.م.م" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليهما والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالشروع فى قتل " ا.ع.ع".

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 34674 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهمين بالترصد للمجنى عليه وإسقاطه بأحد المصارف المائية، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهمين كل من " م.ع.م" و" م.ص.ال" و" ح.ج.ع" و" س.ص.س" و" إ.م.م" شرعوا فى قتل المجنى عليه" ا.ع.ع" سائق، وذلك على اثر خلافات مالية سابقة مع المتهم الأول وحال استقلاله الدراجة النارية خاصته بالطريق العام، قام المتهم الأول بصدمه بالسيارة قيادته وبرفقته باقى المتهمين، مما اسقطته فى المصرف المائى المجاور للطريق العام، ثم تبع إسقاطه بقيامهم برجمه بالحجارة، مما ادى إلى إصابات متعددة بمختلف أنحاء جسده قاصدين من ذلك قتله، إلا أن الأهالى تجمعوا وانقاذه وفر المتهمين هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.