الإعدام لعاطل تعدى على ابنة زوجته تحت تهديد السلاح فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور، بمعاقبة المتهم "س.ع.ص" بالإعدام شنقا فيما أسند إلى المتهم، لاتهامه بالتعدى على المجني ابنة زوجته.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 23301 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بمحل سكنهم، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " س.ع.ص" عاطل ، حال كونه زوج والدة المجني عليها "م.م.ع" 17 سنة، وأنه من يتولي رعايتها هددها بسلاح أبيض سكين، ما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، وتعدى عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح، وهددها بالقتل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بإجماع الآراء بإعدام المتهم .