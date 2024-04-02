العراق: الانفاق الحكومى يشكل قرابة 50 % من قيمة الناتج المحلى الاجمالى

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قال المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح إن الإنفاق الحكومي السنوي يشكل قرابة 50% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر .



وتوقع صالح - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الاثنين - اقرار جداول موازنة 2024 منتصف الشهر الحالي، موضحا أنه "يفترض حسم أمر جداول الموازنة منتصف ابريل الحالي على الأغلب".



وأضاف صالح أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية التي جاء بها القانون رقم 13 لسنة 2024 خطة مالية متوسطة الأجل لم تخلُ من مبدأ سنويتها في قضية إعداد الجداول السنوية وتقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وتحديداً للسنتين (2024، 2025)".



وأشار إلى أن "قانون إقرار الموازنة الثلاثية يشكل تعبيراً عن تبادل الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسيير الشؤون المالية العامة في العراق بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتواصل في اعتماد المشاريع الجديدة بشكل تكاملي مخطط.



وتابع أن "موازنة السنوات الثلاث كانت التجربة الأولى التي جرى اعتمادها في التاريخ المالي للبلاد واعتمدت بناء على نص قانوني صريح جاء به قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، لذا بات من الضروري توثيق هذه التجربة المالية الغنية بمضامينها الاقتصادية وتقييم نتائجها ومتطلبات تنفيذها مستقبلاً عند الشروع باعتمادها ثانية، بما في ذلك اقتراح دراسة إجراء تعديل مناسب على بعض نصوص قانون الإدارة المالية ذلك في ضوء ما أفرزته تجربة تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية".



وكان صالح أكد، السبت الماضي، أن جداول موازنة 2024 تركز على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.