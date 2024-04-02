الصحة العالمية تثنى على العراق كأول بلد يستكمل مرحلة شلل الأطفال الانتقالية

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، لقد نجح العراق في استكمال عملية الانتقال في مجال شلل الأطفال، وهو أول بلد يحقق هذا الإنجاز الرائع من البلدان ذات الأولوية فيما يتعلق بالانتقال في مجال شلل الأطفال.

ومن المعلوم أن المرحلة الانتقالية الخاصة بشلل الأطفال تنطوي على تطويع الأصول الخاصة ببرنامج شلل الأطفال مثل المعارف والشبكات والبنية الأساسية– لتعزيز وظائف الصحة العامة الأوسع نطاقًا في بلد ما ضمن السياق العام لتعزيز النظام الصحي الوطني.

وتشمل هذه الوظائف الأوسع نطاقًا التطعيم وترصُّدَ الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، والتأهُّبَ للطوارئ والاستجابةَ لها.

وحتى يتسنى الحفاظ على الوظائف الأساسية لبرنامج شلل الأطفال عبر توفير موارد مستدامة، لا بد من تحقيق التحوُّل الكامل من التمويل الخارجي إلى التمويل المحلي. وفي المقابل، فإن نجاح عملية الانتقال في مجال شلل الأطفال وإدماج الأصول الخاصة بشلل الأطفال وصونها لتعزيز التمنيع الروتيني وترصّد الأمراض والاستجابة للفاشيات من شأنه أن يعود بفوائد اجتماعية واقتصادية ويتيح عائدًا استثماريًّا مرتفعًا للغاية.

وفي هذا السياق، أشادت الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بالإنجاز الذي حققه العراق في مجال الصحة العامة وبالأثر الإيجابي الذي سيترتب عليه، قائلة: «أودُّ أن أُعرب عن خالص تهنئتي للعراق على تحقيق الانتقال الكامل في مجال شلل الأطفال في فترة زمنية وجيزة للغاية. وتلك خطوة كبيرة نحو تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود واستعادة قدراته لخدمة سكان العراق على نحو أفضل، والاستفادة على أفضل وجه ممكن من أصول برنامج شلل الأطفال..

وسيضمن نجاحُ العراق في المرحلة الانتقالية الخاصة بشلل الأطفال وإدماجُ أصول برنامج شلل الأطفال في النظام الصحي الوطني التمويلَ المستدامَ للوظائف الأساسية في مجال شلل الأطفال من خلال إتاحة التمويل المحلي للحفاظ على خلو البلد من شلل الأطفال.

وأبرزت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي تقود أيضًا أنشطة المرحلة الانتقالية الخاصة بشلل الأطفال تأثيرَ الانتقال الكامل في مجال شلل الأطفال في العراق على تحقيق الغايات العالمية المتصلة بشلل الأطفال، قائلة: «إن هذا النجاح يثبت أيضًا أنه يمكن الانتقال في مجال شلل الأطفال في بقية البلدان الستة ذات الأولوية في الإقليم، ومن ثم يسهم في الحفاظ على وضع الخلو من شلل الأطفال في البلد وفي العالم بعد استئصال فيروس شلل الأطفال.