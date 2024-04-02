اليوم السابع
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الشرطة الإسرائيلية تسحل أهالى المحتجزين فى غزة وتقمع تظاهراتهم.. فيديو

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 09:25 م
الشرطة الإسرائيلية تسحل أهالى المحتجزين فى غزة وتقمع تظاهراتهم.. فيديو شرطة الاحتلال الإسرائيلية
كتب عبد الوهاب الجندى

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سحلت الشرطة الإسرائيلية، العديد من أهالى الرهائن المحتجزين فى قطاع غزة، أثناء تظاهرات أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنامين نتنياهو فى تل أبيب.


وتوجه آلاف من المتظاهرين الإسرائيليين، الإثنين، إلى محيط منزل نتنياهو للمطالبة بتنحيه، وللتنديد بحكومة نتنياهو وبالإعفاءات الممنوحة لليهود المتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية.


ونظمت مجموعات احتجاجية المظاهرة أمام الكنيست، داعية إلى إجراء انتخابات جديدة تأتى بحكومة محل الحكومة الحالية، وقاد بعض من هذه المجموعات المظاهرات الحاشدة التى هزت إسرائيل العام الماضي.


وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات واسعة النطاق بشأن فشلها الأمنى فيما يتعلق بالهجوم الذى وقف فى 7 أكتوبر 2023.







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