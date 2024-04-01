جيروزاليم بوست: الشرطة الإسرائيلية تعتقل شقيقة إسماعيل هنية فى تل السبع

وكالات

قالت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أعلنت اعتقال شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تل السبع الواقعة في منطقة النقب.

وأضافت الصحيفة أن القبض عليها جاء للاشتباه في "صلاتها بحماس والتحريض على أعمال إرهابية ودعمها".

وبحسب موقع العربية، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس التي تم اعتقالها هي صباح عبدالسلام هنية.

على جانب آخر أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي في غزة، مؤكدة انتشال عشرات الجثث وتعرّضه لدمار كبير جدا، بعد عملية عسكرية امتدت أسبوعين في هذا المرفق والأحياء المحيطة به.