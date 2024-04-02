السكة الحديد تشغل قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر من السبت المقبل

كتب سيد الخلفاوى

قررت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تشغيل عدد من القطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 6/4/2024 إلى 20/4/2024 وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

وجه المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك، وإتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة ، وإستمرار تكثيف أعمال الصيانة، وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط وبيانها كالآتي:



- تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:10 طبقا للجدول المرفق .



- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:10 طبقا للجدول المرفق .



- تشغيل قطار 1942 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 07:05 طبقا للجدول المرفق.



- تشغيل قطار 1943 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:50 ويصل القاهرة الساعة 08:40 طبقا للجدول المرفق .



- تشغيل قطار 1944 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من ليلة 6-7 / 4 / 2024 وحتى ليلة 18-19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 ويصل أسوان الساعة 13:45 طبقا للجدول المرفق .



- تشغيل قطار 1945 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 8 / 4 / 2024 وحتى 20 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 ويصل القاهرة الساعة 23:05 طبقا للجدول المرفق .



- تشغيل قطار 1946 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يوم 8 / 4 / 2024 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 05:10 طبقا للجدول المرفق .



- تشغيل قطار 1947 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يوم 12/4/2024 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل القاهرة الساعة 21:35 طبقا للجدول المرفق .



- تشغيل قطار 1948 ( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يوم 7 / 4 / 2024 فقط حيث يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 11:50 ويصل أسوان الساعة 03:55 طبقا للجدول المرفق على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط بين القاهرة / الاسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35 طبقاً للجدول المرفق .



- تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة أسوان / الاسكندرية يوم 13/ 4/ 2024 فقط محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط بين الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الاإسكندرية الساعة 11:50 ويصل الاسكندرية الساعة 14:15 طبقاً للجدول المرفق .



وهنأت الهيئة الشعب المصرى وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات .















































