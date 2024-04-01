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السكة الحديد تشغل 10 قطارات إضافية فى عيد الفطر.. اعرف المواعيد

الإثنين، 01 أبريل 2024 11:25 ص
السكة الحديد تشغل 10 قطارات إضافية فى عيد الفطر.. اعرف المواعيد قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل هيئة السكة الحديد 10 قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، وينشر "اليوم السابع" مواعيد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها.

1 - تشغيل قطارى 1941/1940 بين القاهرة / أسوان وبالعكس:

مواعيد القطارات الإضافية

مواعيد القطارات الإضافية

- اعتباراً من يوم 6 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2023 يقوم من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:10 كالجدول المرفق وبالتركيب الأتى ) جرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة).

- اعتباراً من يوم 7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفه برقم 1941 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة الساعة 11:10 كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار 1940 لأسوان أعلاه

2- تشغيل مخصوص مكيف رقم 1942 / 1943 بين القاهرة / أسوان وبالعكس:

- إعتباراً من أ من يوم 6 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1942 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 18:30 يصل أسوان الساعة 07:05 كالجدول المرفق بالتركيب الأنى ( الجرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة ).

- إعتباراً من يوم 7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 19:50 يصل القاهرة الساعة 08:40 كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار 1942 لأسوان أعلاه.

 

3- تشغيل مخصوص مكيف رقم 1945/1994 بين القاهرة / أسوان وبالعكس : -

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

- إعتباراً من ليلة 6-7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1944 من القاهرة / أسـوان حتى ليلة 18-19 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 12:40 يصل أسوان الساعة 13:45 كالجدول المرفق بالتركيب الأتى ( الجرار + عربة قوى+ 8 عربات ثالثة مكيفة)

- إعتباراً من يوم 8 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1945 من أسوان / القاهرة حتى يوم 20 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة الساعة 23:05 كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار 1944 لأسوان أعلاه .

4- تشغيل مخصوص مكيف رقم 1949/1948 بين الإسكندرية / أسوان وبالعكس : -

- يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1948 من الإسكندرية / أسوان يوم 7 أبريل 2024 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 يصل أسوان الساعة 03:55 كالجدول المرفق بالتركيب الآتي ( الجرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة) وبوصوله أسوان يتم
التحفظ علي الفوارغ لرحلة العودة يوم 13 أبريل 2024 .

- تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1949 من أسوان / الإسكندرية يوم 13 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل الإسكندرية الساعة00:50 كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار 1949 لأسوان أعلاه.

5 - تشغيل مخصوص مكيف رقم 1946-1947 بين القاهرة / أسوان وبالعكس : -

القطارات الاضافية
القطارات الاضافية


- يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1946 من القاهرة / أسوان يوم 8 أبريل 2024 فقط يقوم من القاهرة الساعة 17:00 يصل أسوان الساعة 05:10 كالجدول المرفق بالتركيب الأتى ( الجرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة وبوصوله أسوان يتم التحفظ علي الفوارغ بها لرحلة العودة.

- يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1947 من أسوان / القاهرة يوم 12 أبريل 2024 فقط يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل القاهرة الساعة 21:35 كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار 1946 لأسوان أعلاه.


 







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