التصريح بدفن جثة مسن وشاب غرقا بإحدى الترع فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن شاب ومسن لقيا مصرعهما غرقا بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج تم إنتشال الجثتين وتم نقلهما إلى مستشفى طهطا العام والتحفظ عليهما بالمشرحة تحت تصرف جهة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق مسن وشاب بإحدى الترع بدائرة مركز المراغة وتم إنتشال الجثتين وتم نقلهما للمستشفى العام بطهطا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بغرق حلقه ك ا ق 60 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية، وشحاته ا ل س 37 سنة نجار ومقيم دائرة المركز بإحدى الترع تم أنتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفي طهطا العام .

وبسؤال نجل الأول نشأت ح ك 35 سنة حاصل علي دبلوم صناعي وشقيق الثاني محروس ا ل 48 سنة عامل ويمقيمان بذات الناحية أفادا بانه عقب إنتهاء الأول ري أرضه الزراعية وقيامه بغسيل يده من الترعة المشار إليها "اختل توازنه"، وسقط بها وتصادف مرور الثاني وحال محاولته إنقاذه غرقا سويا ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي أصدرت قرارها السابق.