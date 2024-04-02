مدير أمن سوهاج سوهاج ينتقل لمكان حادث انقلاب أتوبيس الصحراوى الشرقى.. صور

سوهاج محمود مقبول

انتقل اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى نقطة الكيلو 95 على الطريق الصحراوى الشرقى لتفقد مكان حادث انقلاب أتوبيس لنقل الركاب عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث مصرع طفل وإصابة 29 شخصا، حيث رافق مدير أمن سوهاج في التفقد اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية.

كان الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 95 قبل كافتيريا الرواد قد شهد صباح اليوم إنقلاب أتوبيس لنقل الركاب قادم من القاهرة في إتجاه نجع حمادى عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 29 شخص من مستقلى الأتوبيس ووفاة طفل تم الدفع بعدد 28 سيارة إسعاف من محافظتى سوهاج وأسيوط وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى لمكان الحادث وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفيات أسيوط.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد بإنقلاب أتوبيس لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود مصابين وجثة وتم الدفع بالقوات وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بوقوع حادث إنقلاب أتوبيس لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 95 إتجاه أسيوط سوهاج وذلك عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 29 شخص من مستقلى الاتوبيس ووفاة طفل.

تم الدفع بعدد 28 سيارة إسعاف من محافظتى سوهاج وأسيوط وتم الدفع بقوات ومعدات الإنقاذ البرى من إدارة الحماية المدنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفيات محافظة أسيوط وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقف الطريق جزئيا وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.



الاتوبيس-بعد-الحادث-على-الطريق



الأتوبيس-على-جانب-الطريق



الأتوبيس-محل-الحادث



الإسعاف-بمكان-الحادث



الدفع-بقوات-الإنقاذ-البرى-لمكان-الحادث



القيادات-الامنية-بمكان-الحادث



تعين-الخدمات-الامنية-بمكان-الحادث



مدير-الامن-ومدير-المباحث-بالصحراوى



مدير-الامن-يتابع-الحادث



مدير-الامن-يستمع-لاحد-شهود-العيان



مدير-أمن-سوهاج-ومدير-المباحث-بمكان-الحادث



مدير-أمن-سوهاج-يتابع-الحادث