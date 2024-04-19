يساعد على ضبط ضغط الدم.. "الدوم" فاكهة أسوان الصيفية المميزة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

"الدوم" هو ثمار لأشجار تنبت بكثرة فى أرض أسوان، وهى قريبة الشبهة من "النخيل"، إلا أن ثمارها مميزة، ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم، وأبرزها تعمل على تعديل ضغط الدم وإعادة توازنه فى الجسم.

ويقدم "اليوم السابع" ألبوم صور عن الدوم وأشجاره المشهورة فى أسوان وكثير من المواطنين فى باقى أنحاء مصر لا يعرف عن هذه الثمرة، أو أشجارها التى يبلغ ارتفاعها ما يزيد عن 6 أمتار ويصل أحياناً إلى 30 متراً، وثمارها تكون معلقة بالأعلى شبه النخيل، إلا أن الثمرة الواحدة كبيرة الحجم عن التمرة.

وأشجار الدوم يتم زراعتها فى أسوان عن طريق البذور الخاصة به، ولا تحتاج إلى كثرة المياه ولكن تعتمد على جذورها الممتدة تحت الأرض، وبعد فترة يكبر ويتم قطع النبات الذكر منه ويبقى على الشجرة الثمر، ويبدأ حصاده مع دخول فصل الصيف، بداية من شهر مايو ويمتد حتى أغسطس، لأنه مرتبط بدرجات الحرارة المرتفعة فى الجنوب، وأشجار الدوم تطرح فى الموسم مرتين إلا أن الثمرة تأخذ وقتاً طويلاً حتى تطيب على الشجر.



الدوم فاكهة أسوان الصيفية



























