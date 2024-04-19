وزير الاتصالات يدعو المشاركين بالبطولة الدولية للبرمجيات لتطوير حلول للتحديات

كتبت هبة السيد

دعا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المشاركين في البطولة الدولية للبرمجيات إلى تطوير قدراتهم وبذل المزيد من الجهد لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات التى تواجه المجتمعات فى مختلف القطاعات، مضيفًا أن جميع المشاركين فى المسابقة هم فائزون باكتساب المعرفة والخبرات والصداقات وزيارة هذا المكان التاريخى الفريد.

جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ بختام فعاليات البطولة الدولية للبرمجيات فى دورتها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين ومراسم توزيع جوائز الفائزين فى البطولة التى أقيمت بمحافظة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 14 حتى 18 أبريل الجارى بمشاركة قرابة 2500 طالب يمثلون 300 فريق من 111 دولة تم اختيارهم من 20 ألف فريق مشارك هذا العام.



عمرو طلعت وزير الاتصالات يلقي كلمة بختام البطولة الدولية للبرمجيات

أقيم الحفل الختامى فى معبد حتشبسوت بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والبروفيسور ويليام باوتشر الرئيس والمدير التنفيذى لمسابقة ‏ICPC ، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة تيسير مسابقة ICPC، واللواء معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.



وزير الاتصالات ومحافظ الأقصر وقيادات قطاع الاتصالات خلال حفل ختام البطولة الدولية للبرمجيات

وتعد البطولة الدولية للبرمجيات ( ICPC ) هى أكبر وأقدم مسابقة فى مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم وتقام منذ عام 1977 ومقرها الرئيسى فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فيها طلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونجحت البطولة منذ انطلاق فعالياتها فى جذب أفضل وأمهر الطلاب المتميزين فى مجال البرمجة من كافة أنحاء العالم للمنافسة على البطولة، ويضم مجتمع رابطة خريجى الـ ICPC نحو 400 ألف خريج من مختلف دول العالم.



وخلال فعاليات حفل الختام؛ سلم الدكتور عمرو طلعت ومنظمو البطولة الميداليات والجوائز للفرق الفائزة فى البطولة؛ حيث وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة للفائزين.



إهداء لوزير الاتصالات بحفل ختام البطولة الدولية للبرمجيات

وفى كلمته؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت، عن سعادته فى المشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس للجمهورية فى حفل ختام البطولة الدولية للبرمجيات التى تعد أحد أبرز المسابقات المعنية بالتبارى بين طلاب الجامعات على مستوى العالم فى مجال البرمجيات.



وزير الاتصالات يتفقد الشباب المشاركين بالبطولة الدولية للبرمجيات

أضاف "طلعت"، في بيان صحفي، أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى صناعة قائمة على المعرفة والابتكار ومن هنا تأتى أهمية هذه المسابقة التى يتشارك فيها شباب من مختلف أنحاء العالم لإطلاق العنان لإبداعاتهم؛ موضحا أن التطور التكنولوجى الحالى خاصة مع ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى التوليدى والنمو المتسارع فى صناعة البرمجيات وبناء منظوماتها يكرس فكرة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القاسم المشترك لتحقيق أى نهضة حقيقية فى مختلف المجالات؛ مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات بمعدلات نمو تزيد عن 16%.



وزير الاتصالات مع الفرق الفائزة بالبطولة الدولية للبرمجيات



وأكد الدكتور عمرو طلعت، على استمرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إتاحة برامج بناء القدرات الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية للشباب فى سوق العمل المحلى والعالمى وتمكينهم من تطويع التكنولوجيا لتحقيق التنمية؛ موضحا زيادة الأعداد المستهدفة فى التدريب فى برامج الوزارة 100 ضعف خلال 5 سنوات لترتفع من 4 آلاف متدرب فى العام إلى 400 ألف متدرب فى العام.