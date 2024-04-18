اليوم السابع
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ختام البطولة الدولية للبرمجة ICPC بالأقصر بحضور وزير الاتصالات.. فيديو

الخميس، 18 أبريل 2024 08:13 م
ختام البطولة الدولية للبرمجة ICPC بالأقصر بحضور وزير الاتصالات.. فيديو ختام البطولة الدولية للبرمجة
كتبت هبة السيد

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يشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا مراسم توزيع جوائز البطولة الدولية للبرمجة ICPC، والمقامة في الأقصر والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر مراسم توزيع الجوائز اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبيل باوتشر رئيس البطولة الدولية للبرمجة.

وتعتبر بطولة ( ICPC) هى الحدث الأكبر والأهم  في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات علي مستوي العالم، حيث تجمع شباب العالم المتميز في مجال البرمجة للمنافسة على البطولة.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة 2500 من شباب العالم من 111 دولة يمثلون أفضل 300 فريقًا تم اختيارهم من بين 20 ألف فريقاً.







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