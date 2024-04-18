اليوم السابع
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وزير الاتصالات يشهد ختام البطوله الدوليه للبرمجه ICPC بالأقصر

الخميس، 18 أبريل 2024 12:35 م
وزير الاتصالات يشهد ختام البطوله الدوليه للبرمجه ICPC بالأقصر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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نيابه عن رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد مساء اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا العلومات وبحضور اللواء اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبيل باوتشر رئيس البطوله الدوليه للبرمجه، مراسم توزيع الجوائز  في ختام البطوله الدوليه للبرمجه ICPC في دورتها 46 و47 المقامه في الاقصر والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتعتبر بطولة ( ICPC) هى الحدث الأكبر والأهم  في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات علي مستوي العالم، حيث تجمع شباب العالم المتميز في مجال البرمجه للمنافسه على البطوله.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة  مشاركة 2500 من شباب العالم من 111 دوله  يمثلون   أفضل 300 فريقًا تم اختيارهم من بين 20 الف فريقاً.







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