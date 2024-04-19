مطار دبى الدولى يقلص عدد الرحلات القادمة مؤقتا

كتبت ـ إيمان حنا

أعلن مطار دبي الدولي، تقليص عدد الرحلات القادمة، بصفة مؤقتة اعتبارا من، اليوم الجمعة، ولمدة 48 ساعة لتسريع إجراءات عودة العمل لوضعه الطبيعي بعد الأمطار والفيضانات التي اجتاحت الإمارات جراء منخفض الهدير.

ومن جهة أخرى، حثت "مطارات دبي" المسافرين، على عدم الحضور إلى المطار إلا في حال تأكيد رحلتهم من قبل شركة الطيران التي يسافرون على متنها، ‏وطالبتهم بعدم الحضور مبكراً إلى المطار، والوصول إليه قبل ساعتين فقط من موعد مغادرة الرحلة.

وكانت مطارات دبي، قد أعلنت، أمس الخميس، إعادة فتح إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، للرحلات التابعة لكل من شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، وذلك عقب موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت دولة الإمارات العرببة المتحدة، الثلاثاء فيما يعرف بمنخفض الهدير عند خبراء الأرصاد الجوية.

وأفادت مطارات دبى، بأن صالة المغادرين في المبنى رقم 3 تشهد حالياً إقبالاً كبيراً من المسافرين، مناشدة المسافرين عدم التوجه إلى المبنى رقم 3 إلا في حال وجود حجز مؤكد على رحلة الطيران.

وشهدت الإمارات هطول أمطار غزيرة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 76 عاماً، مما تسبب في تراكم المياة في الشوارع وتعطل حركة السير وغمرت المياة الطرق السريعة، وتسبب في محاصرة الناس في منازلهم وتوقف حركة الطائرات بمطار دبي.

ومن جانبها، مددت حكومة دبي فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها، كما وجه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد بدراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، إثر الأمطار التي شهدتها البلاد وتقديم الدعم لجميع الأسر المتضررة.