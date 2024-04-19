ما هو شاي قشر المانجو؟ وهل مفيد لمرضى السكر؟

كتبت مروة هريدى

تعتبر المانجو من الفاكهة المفضلة لمعظمنا خاصة مع اقتراب فصل الصيف، فهى غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة مثل مضادات الأكسدة والبوليفينول والفلافونويد وفيتامين C، ولكن هل تعلم أن قشور المانجو لا تقل فائدة عن المانجو نفسها وأنها مليئة أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-tv" بجانب الفوائد التي يحققها لمرضى السكرى بشكل خاص.

ما هو شاي قشر المانجو؟

هو شاي بسيط يتم تحضيره عن طريق تخمير قشور المانجو في الماء، ويمكن إضافة القليل من العسل لهذا المشروب لتخفيف مرارته.

ما هي فوائد شاي قشر المانجو؟

إنه غنى بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد وفيتامين C الذي يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، وقد يساعد هذا الشاي البسيط في خفض مستويات السكر في الدم بسبب وجود مركب يعرف باسم مانجيفيرين، والذي قد يساعد في إدارة الأنسولين بشكل أفضل.

فيما يلى.. فوائد شاى قشور المانجو لمرضى السكرى:

- تساعد الألياف في قشور المانجو مثل البكتين على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، ومنع ارتفاع مستوياته خاصة بعد الوجبات.

- يحتوي شاي قشر المانجو على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد وفيتامين C، والتي ثبت أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات وخافضة لسكر الدم، حيث تساعد مضادات الأكسدة هذه على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، والتي غالبًا ما ترتبط بمرض السكري ومضاعفاته.

- المركبات الموجودة في قشور المانجو، مثل المانجيفرين، قد يكون لها تأثيرات محتملة على خفض نسبة السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين وامتصاص الجلوكوز من قبل الخلايا، وبالتالي المساعدة في إدارة مرض السكري.

- يمكن أن يساعد شرب شاي قشر المانجو في الحفاظ على رطوبة مرضى السكري دون السكريات المضافة أو السعرات الحرارية الموجودة في العديد من المشروبات الأخرى.

جدير بالذكر أنه من المهم استشارة الطبيب قبل إضافة هذا الشاي إلى نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت مصابًا بمرض السكري.