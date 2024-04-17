تحمى من السرطان وأشعة الشمس الضارة.. تعرف على فوائد قشور المانجو

كتبت مروة هريدى

مع اقتراب فصل الصيف، تعتبر المانجو أحد أفضل الفواكه المفضلة لمعظم الناس، ولا تقتصر الفائدة الصحية على تناول المانجو فحسب، بل أن لقشورها العديد من الفوائد الصحية التى قد لا يعلمها الكثير منا، حسبما أفاد موقع "Healthline".

فيما يلى.. فوائد تناول قشور المانجو الغنية أيضًا بالعناصر الغذائية:

مضادة لمرض السكري

يساعد تناول قشر المانجو بعد نقعها فى الماء، على تحسين مستويات السكر، حيث أظهرت الدراسات أن مستخلصات قشور المانجو قد يكون لها تأثيرات مضادة لمرض السكري، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

مبيد حشري طبيعي

تحتوي قشور المانجو على مركبات مثل المانجيفرين والبنزوفينون، والتي تمتلك خصائص مبيدة للحشرات، حيث يمكن استخدام مستخلصات قشور المانجو كمبيدات طبيعية لحماية المحاصيل من الآفات والحشرات، مما يقلل من الحاجة إلى المواد الكيميائية الاصطناعية.

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

المركبات الموجودة في قشور المانجو، مثل البوليفينول والكاروتينات، لها خصائص حماية من الأشعة الضارة، قد يساعد تطبيق مستخلصات قشر المانجو موضعيًا على البشرة فى حمايتها من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية وتقليل خطر الإصابة بحروق الشمس.

الحفاظ على صحة الفم

تحتوي قشور المانجو على مركبات نشطة بيولوجيًا ذات خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في منع نمو البكتيريا عن طريق الفم، حيث أن مضغ قشور المانجو أو استخدام مستخلصات قشر المانجو في تركيبات غسول الفم، قد يساهم في الحفاظ على نظافة الفم ويقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

تضميد الجروح

تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في قشور المانجو، مثل الفلافونويد، قد تمتلك خصائص شفاء للجروح، من خلال وضع مستخلصات قشر المانجو على الجروح أو دمجها في ضمادات الجروح يمكن أن يساعد ذلك في الشفاء ويقلل من خطر العدوى.

مضادة للالتهابات

تحتوي بعض المركبات الموجودة في قشور المانجو على خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تخفيف الالتهاب والأعراض المرتبطة به في حالات مثل التهاب المفاصل وأمراض الأمعاء الالتهابية عند تناولها أو تطبيقها موضعيًا.

يقلل فرص الإصابة بالسرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن مستخلصات قشور المانجو قد تمتلك خصائص مضادة للسرطان، حيث تحتوى على مركبات مثل Mangiferin التى قد تساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية.