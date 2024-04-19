ضبط 3 منشآت بدون ترخيص تعمل فى تجارة الأسمدة والمبيدات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية حملات رقابية على محلات بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والتي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، والمحلات التي تعمل بدون التراخيص اللازمة.

وذلك بناءاً على توجيهات اللواء شريف فهمى، بشارة محافظ الإسماعيلية، وبمتابعة وتنسيق من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث قامت مديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية بحملة على المحال التجارية التى تعمل فى مجال الأسمدة والمبيدات.

وأسفرت الحملة على ضبط ثلاث منشآت تعمل بدون ترخيص تتاجر بالأسمدة والمبيدات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

