اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2024 03:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 3 منشآت بدون ترخيص تعمل فى تجارة الأسمدة والمبيدات فى الإسماعيلية

الجمعة، 19 أبريل 2024 02:37 م
ضبط 3 منشآت بدون ترخيص تعمل فى تجارة الأسمدة والمبيدات فى الإسماعيلية حملة تموينية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية حملات رقابية على محلات بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والتي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، والمحلات التي تعمل بدون التراخيص اللازمة.

وذلك بناءاً على توجيهات اللواء شريف فهمى، بشارة محافظ الإسماعيلية، وبمتابعة  وتنسيق من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث قامت مديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية بحملة على المحال التجارية التى تعمل فى مجال الأسمدة والمبيدات.

وأسفرت الحملة على ضبط ثلاث منشآت  تعمل بدون ترخيص تتاجر بالأسمدة والمبيدات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
 







الإسماعيلية

زراعة الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة على محلات المبيدات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة