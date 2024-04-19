شعبة المخابز: خفض أسعار الخبز السياحى من 30 لـ45% بداية من الأحد المقبل

كتب ـ إسلام سعيد

أعلنت الشعبة العامة للمخابز، عن التوافق على خفض أسعار الخبز السياحي بدءا من الأحد المقبل بنسبة تتراوح بين 30-45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع).

وستصبح الأسعار الجديدة للخبز بداية من يوم الأحد، رغيف وزن 80 جراما بسعر 150 قرشا مقارنة بسعر 300 قرش في الفترة الماضية، ورغيف وزن 40 جراما بسعر 75 قرشا، ورغيف وزن 25 جراما بسعر 50 قرشا، ورغيف خبز أفرنجى 50 جراما بسعر 150 قرشا، ورغيف خبز أفرنجى 35 جراما بسعر 100 قرش.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، عن الاتحاد العام للغرفة التجارية، للإعلان عن نتائج مبادرة مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، لخفض أسعار السلع بالأسواق بعد عيد الفطر.