حماس: الجانب الأمريكى منحاز لإسرائيل وغير جاد فى الضغط على نتنياهو

وكالات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن الجانب الأمريكي "منحاز وغير جاد" في الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار على غزة.

وقال بدران في تصريحات له: "جولات التفاوض كشفت تناقض مواقف إدارة بايدن بين تصريحاتها وأفعالها خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية".

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى ثاني اتفاق لتبادل الأسرى ووفق إطلاق النار منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وتمارس المعارضة واحتجاجات شعبية في إسرائيل ضغوطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإسراع بالتوصل إلى اتفاق مع حماس.

وتتهم حماس نتنياهو بالتعنت وعدم الرغبة في إنجاز اتفاق وتتمسك للموافقة عليه بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم ودخول مساعدات كافية إلى القطاع.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 110 آلاف قتيل ومصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا.