التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بسوهاج، بدفن طفل يبلغ من العمر 15 سنه لقى مصرعه غرقا بنهر النيل دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وذلك أثناء قيامه بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته للسباحة غرق به.

كان اللواء مساعد محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بغرق طفل غرقا بنهر النيل وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقل الجثة للمشرحة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بغرق شخص بنهر النيل بمركز العسيرات " وتم إنتشال الجثة "بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري

حيث تبين غرق المدعو كريم م رس15 سنة طالب ومقيم دائرة المركز عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي العسيرات المركزي وبسؤال والده المدعو محمد ر س ر 50 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بانه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقاً ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.