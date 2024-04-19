اليوم السابع
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"الأطفال المحرمون" في مناسك العمرة يطوفون مثل اللؤلؤ حول الكعبة.. صور

الجمعة، 19 أبريل 2024 02:41 م
"الأطفال المحرمون" في مناسك العمرة يطوفون مثل اللؤلؤ حول الكعبة.. صور الأطفال المحرمون يطوفون مثل اللؤلؤ حول الكعبة
كتبت رباب الجالى

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فى مشاهد مبهجة، طاف الأطفال المرتدون ملابس الإحرام حول الكعبة مثل اللؤلؤ الأبيض يتألقون بابتساماتهم الجميلة وفرحتهم بصحبة ذويهم الذين حملوهم على الأعناق أو أمسكوا بأياديهم.

كما شهد السعى بين الصفا والمروة مشاهد مبهجة للأطفال المحرمون وهم يستريحون من عناء العمرة ويجلسون بين الأشواط ثم يعودون لاستكمال السعى بصحبة والديهم، وحرص المعتمرون على تقبيل أيادى الأطفال، والتقاط الصور التذكارية معهم.

أحد-الأطفال-نائم-بملابس-الإحرام
أحد-الأطفال-نائم-بملابس-الإحرام

 

احد-الأطفال-يضحك-اثناء-الطواف-حول-الكعبة
احد-الأطفال-يضحك-اثناء-الطواف-حول-الكعبة

 

الأطفال-المحرمون--يطوفون-مثل-اللؤلؤ-حول-الكعبة-(1)
الأطفال-المحرمون--يطوفون-مثل-اللؤلؤ-حول-الكعبة-(1)

 

الأطفال-المحرمون--يطوفون-مثل-اللؤلؤ-حول-الكعبة-(2)
الأطفال-المحرمون--يطوفون-مثل-اللؤلؤ-حول-الكعبة-(2)

 

الأطفال-بملابس-الإحرام-(1)
الأطفال-بملابس-الإحرام-(1)

 

الأطفال-بملابس-الإحرام-(2)
الأطفال-بملابس-الإحرام-(2)

 

الأطفال-يطوفون-حول-الكعبة--(1)
الأطفال-يطوفون-حول-الكعبة--(1)

 

الأطفال-يطوفون-حول-الكعبة--(2)
الأطفال-يطوفون-حول-الكعبة--(2)

 

الأطفال-يطوفون-حول-الكعبة--بملابس-الإحرام
الأطفال-يطوفون-حول-الكعبة--بملابس-الإحرام

 

 







مكة المكرمة

الأطفال المحرمون

ملابس الإحرام

الكعبة المشرفة




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