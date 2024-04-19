اعترافات لصوص المساكن تحت الإنشاء بالقطامية: نفذنا 12 جريمة سابقة

كتب سليم على

أدلى 3 متهمون أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة ، باعترافات تفصيلية، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء في القطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المهتمون لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 12 جريمة سابقة عن طريق استخدام سيارة ربع نقل "ملك أحدهم"، واستخدام مقص للمعادن و2 عتلة حديدية، لسهولة الاستيلاء على محتويات الموقع المقرر سرقته، وضبط بحوزتهم 2 فرد خرطوش، للدفاع عن جرائمهم.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.