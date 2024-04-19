اليوم السابع
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الجمعة، 19 أبريل 2024 02:05 م
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ارتفاع أسعار النفط 3%.. وسعر خام برنت يصل إلى 89.74 دولار للبرميل

الجمعة، 19 أبريل 2024 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط 3%.. وسعر خام برنت يصل إلى 89.74 دولار للبرميل براميل نفط
كتبت مروة الغول

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قفزت أسعار النفط، 3 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، وسط تقارير أفادت بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعًا في إيران، ما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسطـ وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت العقود القياسية بأكثر من 3 دولارات قبل أن تتراجع قليلا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار أو 3% إلى 89.74 دولار للبرميل، وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (الأكثر نشاطًا) 2.56 دولار أو 3.1% إلى 84.66 دولار للبرميل.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، أن دوي انفجار سمع قرب مطار بمدينة أصفهان الإيرانية لكن السبب لم يعرف على الفور.







اسعار النفط

خام برنت

خام غرب تكساس

صواريخ اسرائيلية




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