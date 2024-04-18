اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 87.29 دولار لبرنت و82.69 دولار للخام الأمريكى

الخميس، 18 أبريل 2024 02:00 م
أسعار النفط تسجل 87.29 دولار لبرنت و82.69 دولار للخام الأمريكى براميل بترول- أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أغلقت أسعار النفط على تراجع بنسبة 3 % عند التسوية في ختام تعاملات اليوم، متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 2.73 دولار، أو 3%، مسجلة 87.29 دولار للبرميل عند التسوية كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 2.67 دولار، أو 3.1 %، إلى 82.69 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويعد هذا التراجع في أسعار الخامين هو الأكبر منذ العشرين من شهر مارس الماضي.

يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 2.7 مليون برميل، لتصل إلى 460 مليون برميل الأسبوع الماضي.







النفط

نفط

النفط الخام

برنت




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