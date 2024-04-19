إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، انقلاب سيارة على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث انقلاب قائد السيرة وسيدة تم نقل المصابين لمستشفى جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق ووجود مصابين تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه انه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "مصطفي ط ا" 28 سنة مهندس ومقيم قنا، بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكسر بالركبة اليمني وكدمات بالرأس، ومستقل السيارة "صديقه" محمود ر س ا 30 سنة باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيم بذات الناحية وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وبسؤال قائد السيارة والمصاب بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقة.