إصابة عامل بجرح فى الوجه والرقبة خلال مشاجرة بأخميم بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، بين طرفين بسبب على تركيب أسطوانة بوتاجاز نتج عن المشاجرة إصابة عامل بجرح قطعى بالرقبة والخد الأيمن وتم نقله لمستشفى خاص.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج، ووجود مصاب، وتم ضبط المتهم السلاح المستخدم في الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المياحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوجود مشاجرة بين "طرف أول "- حمدية ي م م 43 سنة ربة منزل، وبين "طرف ثان" أحمد ف م ع 30 سنة عامل مصاباً " بجرح قطعي بالرقبة والخد الأيمن"، وتم نقله لمستشفي خاصة الطرفان مقيمان بذات الناحية تم ضبط الطرف الأول وبحوزتها سلاح أبيض سكين.

وبسؤال شقيق الطرف الثاني حسن ف م ع 29 سنة عامل ومقيم بذات الناحية والطرف الأول تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل من الطرفين علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الأول بإحداث إصابة الطرف الثاني من السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها علي أثر مشادة كلامية بينهما، بسبب خلاف علي قيمة تركيب الطرف الثاني أسطوانة بوتاجاز بمسكن الطرف الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.