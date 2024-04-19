اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر حادث تصادم 3 سيارات فى شارع التسعين بمنطقة التجمع

الجمعة، 19 أبريل 2024 02:40 م
إصابة شخصين إثر حادث تصادم 3 سيارات فى شارع التسعين بمنطقة التجمع حادث -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصين فى حادث تصادم 3 سيارات بشارع التسعين بمنطقة التجمع، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكي واشتعال السيارة في أحدهما فى التجمع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

وتمت السيطرة على الحريق وأسفر ذلك عنه إصابة شخصين وقامت سيارات الاسعاف بنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.







حادث مرورى

اخبار الحوادث

ادارة المرور

حريق سيارة

التجمع




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