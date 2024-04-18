يخصص جزء منها لغزة.. وزارة الأوقاف تواصل تلقى صكوك الإطعام بقيمة 400 جنيه

تواصل وزارة الأوقاف، مشروع صكوك الإطعام لعام 2024 م، والذى انطلق من أول أيام رمضان الماضى مع تخصيص جزء منه لأهل غزة، بقيمة 400 جنيه للصك وتذهب القيمة كاملة فى صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة ودون خصم أى مصروفات إدارية.
وذلك عبر أرقام الحسابات التالية:
البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818
أو من خلال خدمة فوري
علمًا بأن صكوك الإطعام ستكون متوفرة بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية خلال أيام، أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 0114670202 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.
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