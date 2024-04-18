وزيرا خارجية إندونيسيا والصين يتفقان على ضرورة وقف فورى لإطلاق النار فى غزة

جاكرتا (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الصينى، وانج يى، أنه اتفق مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودى، على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2728، وتحقيق وقف فورى وغير مشروط ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة، وحماية المدنيين بشكل فعال، مؤكدا أنه يجب إنشاء آلية إغاثة إنسانية في أقرب وقت ممكن؛ لضمان دخول الإمدادات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبصورة مستدامة إلى غزة، ودعوة الأطراف المعنية إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس وتجنب تصعيد الوضع ومنع امتداد الصراع.

وقال وزير الخارجية الصينى خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع مارسودي، بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن الصينية على هامش زيارته لإندونيسيا، إنه يجب إنشاء آلية إغاثة إنسانية في أقرب وقت ممكن؛ لضمان دخول الإمدادات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبصورة مستدامة إلى غزة، ودعوة الأطراف المعنية إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس وتجنب تصعيد الوضع ومنع امتداد الصراع.

وأضاف أن بلاده تدعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مناقشة وقبول الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية؛ لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وتدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أكبر حجما وأكثر موثوقية وفعالية؛ من أجل وضع جدول زمني وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين.

وفي معرض إشارته إلى أن العام المقبل سيوافق الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإندونيسيا، قال وانج إن الصين مستعدة للعمل مع إندونيسيا لتعزيز بناء مجتمع صينى إندونيسي ذي مستقبل مشترك له تأثير إقليمي وعالمي على المنطقة على أساس التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين.

وأضاف وانج أن بكين على استعداد للعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تنفيذ الإعلان المتعلق بسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.

من ناحيتها، قالت مارسودي إن الشراكة الإستراتيجية الشاملة يمكن أن تعزز التعاون الاقتصادى بين إندونيسيا وأحد أكبر شركائها التجاريين، الصين، وكذلك المستثمرين الأجانب.

وأشارت إلى أن الصين هي أكبر شريك تجارى لإندونيسيا، إذ يصل حجم التجارة إلى أكثر من 127 مليار دولار أمريكي.

كما اجتمع وزير الخارجية الصيني أيضا خلال هذه الزيارة بالرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، كما سيترأس الاجتماع الرابع لآلية التعاون في الحوار رفيع المستوى بين الصين وإندونيسيا قبل توجهه إلى كمبوديا وبابوا غينيا الجديدة.