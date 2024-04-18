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مياه الجيزة: قطع المياه 6 ساعات بمنطقة منشية البكارى مساء غد

الخميس، 18 أبريل 2024 06:11 م
مياه الجيزة: قطع المياه 6 ساعات بمنطقة منشية البكارى مساء غد انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن منطقة منشية البكاري.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تطوير ترعة المريوطية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن الخط قطر 300 مم المغذي لتلك المنطقة، وذلك لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 19/ 4/ 2024  وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 20/ 4/ 2024.                                                                                                                            

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.


 







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