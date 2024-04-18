مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بمركز البدارى بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 9 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، نتيجة تصادم سيارتين علي طريق أسيوط - البداري الزراعي، وتم نقل الجثتين إلي مشرحة مستشفى البداري المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد وقوع تصادم سيارتين ووجود مصابين ووفيات.

وبانتقال قوة من مباحث مركز شرطة البداري والإسعاف تبين صحة البلاغ، ونتج عن الحادث وفاة كلا من خالد أ أ 45 سنة، ونور ع ف 8 سنوات، وإصابة كلا من طارق ب م 5 سنوات، وعزة م ع 25 سنة، ونورهان ع ف 3 سنوات، ومحمد م ا 25 سنة، وكمال م ح 44 سنة، وزياد احمد فتحي علم الدين 8 سنوات، وماجدة ع د 38 سنة، ومحمد ع 20 سنة، وعماد ح م 24 سنة، وميادة م أ 30 سنة، وثريا ع د 35 سنة، وعبد الباسط ش م 54 سنة.