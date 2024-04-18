مسؤولة أممية: 90% من وفيات الصراعات عالميا بين الشباب

كتبت: هند المغربي

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن واحدا من بين كل أربعة شباب حول العالم يتأثر بالعنف أو النزاع المسلح والشباب، وأن النساء أكثر عرضة للإهمال وسوء المعاملة والاستغلال.

وقالت: "من المرجح أن يتم تجنيد الشباب من قبل الجماعات المسلحة عندما لا تكون لديهم فرص أخرى لكسب العيش. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول دور الشباب في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة أكدت المسؤولة الأممية أن شباب غزة يتعرضون لمستويات غير مسبوقة من العنف وسلطت الضوء علي التقديرات التي تشير إلى أن أكثر من 90% من جميع الوفيات الناجمة عن الصراع المباشر في العالم تحدث بين الشباب الذكور، لافته الي ان العدوان علي غزة يؤدي إلى تدمير حياة العديد من الشباب.

وأَضافت المسؤولة الأممية، أن سبعين في المائة من سكان غزة تحت سن الثلاثين عاما وقد تعرض جميعهم تقريبا لمستويات غير مسبوقة من الصدمات والعنف والمرض وانعدام الأمن الغذائي. وتم إغلاق جميع المدارس في كل أنحاء قطاع غزة، مما أثر على أكثر من 625 ألف طالب.