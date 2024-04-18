محافظ أسوان يتفقد مشروع إحلال شبكات الصرف بحى شرق بتكلفة 20 مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الخميس، مسار مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى، بنطاق حى شرق المدينة بقطر 500 مللى مواسير ( UPVC ) البلاستيكية وبطول 1 كم بدءاً من معسكر الوقود، ووصولاً إلى قسم شرطة أسوان ثان وبتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه.

وأثناء الجولة التى رافقه فيها غادة أبو زيد نائب المحافظ، وياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمرور والمتابعة الميدانية، ورئيس مركز ومدينة أسوان.

وأشار أشرف عطية، إلى أنه تم سيتم تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لخدمة أكثر من 35 ألف نسمة بمناطق شرق المدينة، وبالتالى القضاء على أحد المشاكل المتراكمة منذ أكثر من 15 عاماً، والمتمثلة فى الطفح المستمر لبيارات وخزانات الصرف الصحى.

وتابع، أن هذا المشروع يتكامل مع تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 مترا، حيث تم تكليف مكتب استشارى متخصص لدراسة تنفيذ أعمال التوسعة لمحور شارع السماد أعلى أعمال التغطية لتحقيق السيولة المرورية، وتطوير محور رئيسى وهام لإستيعاب الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، فضلاً عن مشروع تحسين مياه الشرب الذى تتفذه المعونة السويسرية على مراحل متتالية لخدمة مناطق شرق المدينة فى خور عواضة والخطارية والأمبركاب والناصرية والسيل.