اليوم السابع
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الخميس، 18 أبريل 2024 05:29 م
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استجابة سريعة.. محافظ أسوان يتفقد منزل سيدة متضررة من "طفح المياه"

الخميس، 18 أبريل 2024 04:05 م
استجابة سريعة.. محافظ أسوان يتفقد منزل سيدة متضررة من "طفح المياه" جانب من الزيارة
أسوان - عبد الله صلاح

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فى استجابة سريعة من أشرف عطية محافظ أسوان، مع شكوى إحدى المواطنات بمنطقة خور عواضه أثناء جولته الميدانية بالمنطقة لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى بنطاق حى شرق المدينة، والتى تتضرر فيها من وجود طفح للمياه داخل منزلها.

 

وتوجه أشرف عطية، على الفور لمنزل السيدة برفقة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

 

وكلف المحافظ بتوجيه سيارات الشركة لشفط كميات المياه المتراكمة بالمنزل، موجهاً إلى مع سرعة وضع حل عاجل للقضاء على هذه المشكلة بشكل كامل ، وتوفير حياة آمنة لأفراد الأسرة المقيمة حفاظاً على سلامتهم من أى أضرار.







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