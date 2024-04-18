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مجلس الوزراء يوافق على توقيع عقد تنفيذ ممشى سياحى بين المتحف المصرى الكبير والأهرامات

الخميس، 18 أبريل 2024 12:23 م
مجلس الوزراء يوافق على توقيع عقد تنفيذ ممشى سياحى بين المتحف المصرى الكبير والأهرامات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على توقيع عقد لتنفيذ الممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات.

 

وتأتي هذه الموافقة في ضوء استراتيجية الدولة لتنمية المناطق الأثرية، والتي تتضمن الربط بين هضبة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

 







الممشى السياحي

المتحف المصري الكبير

منطقة الأهرامات

مجلس الوزراء



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