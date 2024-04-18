ضبط جرينوف و34 بندقية خلال حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – الإسكندرية – دمياط - أسوان) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق ضبط عدد (47) قضية أسلحة نارية ضُبط خلالهم (رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 20 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (47 متهما "لعدد 36 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط (8) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالهم (1,420 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 1,800 كيلو شابو) بحوزة (13 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية") تنفيذ (400) حكم قضائى متنوع.



وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (6,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية").



وتمكنت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو") وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3منهم معلومات جنائية").