صحف البحرين: زيارة العاهل البحرينى للقاهرة تحمل تحركات‭ ‬فاعلة‭ ‬لنتائج‭ ‬مثمرة

المنامة (أ ش أ)

أكدت الصحف البحرينية، الصادرة اليوم الخميس، أن زيارة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى ال خليفة، أمس الأربعاء، إلى القاهرة حملت ‬دلالات‭ ‬عديدة‭ ‬ورؤية‭ ‬جديدة‭ ‬وتحركات‭ ‬فاعلة‭ ‬لنتائج‭ ‬مثمرة‭.

فمن جانبها، كتبت صحيفة البلاد فى افتتاحيتها تحت عنوان زيارة الملك المعظم للقاهرة أن الكلمة التي ألقاها العاهل البحرينى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى عكست مدى متانة ودفء العلاقات بين البلدين الشقيقين، قائلا إن جمهورية مصر العربية ستبقى السند للجميع.

وأضافت الصحيفة أن الزيارة هذه المرة لها أهمية أكبر، فإلى جانب أنها زيارة سنوية لا تتوقف في إطار دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى الأمام، فهي تأتي في ظروف غاية في الدقة والحساسية في ظل ما تمر به المنطقة بكاملها من أحداث خطيرة، حيث أنه لابد من التنسيق والتشاور بين البحرين ومصر، بل بين جميع الدول العربية فيما يتعلق بالأحداث في غزة وفيما يتعلق بين التطورات الأخيرة بين إسرائيل وإيران وخطورة ذلك على المنطقة برمتها.

من ناحيتها، أكدت صحيفة الخليج، فى افتتاحيتها تحت عنوان الملك المعظم.. ودلالات الزيارة، أن زيارة العاهل البحريني ولقاءه ب‬الرئيس السيسي تحمل معها‭ ‬دلالات‭ ‬عديدة‭ ‬ورؤية‭ ‬جديدة‭ ‬وتحركات‭ ‬فاعلة‭ ‬لنتائج‭ ‬مثمرة، مشيرة إلى أن العاهل البحريني أكد المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬لمصر‭ ‬والمذكورة‭ ‬في‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬والاهتمام‭ ‬التاريخي‭ ‬بجهود‭ ‬السلام‭ ‬منذ‭ ‬عهد‭ ‬رمسيس،‭ ‬كدلالة‭ ‬وثيقة‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مصر‭ ‬ومكانتها‭ ‬وحضارتها،‭ ‬بجانب‭ ‬مكانتها‭ ‬المهمة‭ ‬كرصيد‭ ‬استراتيجي‭ ‬حاسم‭ ‬لأمن‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وأشارت إلى أن ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬العاهل البحريني و‬الرئيس السيسي، عبر ‬عن‭ ‬التكامل‭ ‬السياسي‭ ‬وانسجام‭ ‬اللغة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬حيال‭ ‬التطورات‭ ‬الحاصلة‭ ‬والوضع‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬للمسار‭ ‬الجديد‭ ‬المنشود‭.‬