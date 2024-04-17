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الرئيس السيسي: ناقشت مع ملك البحرين الوضع فى غزة لضمان عدم تكراره

الأربعاء، 17 أبريل 2024 06:20 م
الرئيس السيسي: ناقشت مع ملك البحرين الوضع فى غزة لضمان عدم تكراره الرئيس السيسي
رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى جمعه مع العاهل البحرينى: "ناقشت مع شقيقي، جلالة الملك جهود بلدينا، والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار فى غزة، ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف: "نعمل على وقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية والاعتراف الدولي بها وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".







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