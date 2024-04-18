سعر الجينه الذهب في مصر اليوم الخميس 18 أبريل 2024

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الجنيه الذهب بالسوق المصري اليوم الخميس 18 أبريل 2024، وسط تغيرات ملحوظة في الأسعار خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع تغيرات في سعر الأوقية العالمية، ويسجل الجنيه الذهب 26040 جنيها الآن.

وشهد سعر الجنيه الذهب في مصر هبوط أمس بحوالي 40 جنيها، بعد انخفاض أسعار الذهب عيار 21 في مصر بحوالي 5 جنيهات، مما ساهم في هبوط سعر الجنيه الذهب من 26080 إلى 26040 جنيها الآن بدون مصنعية.

وتشهد أسعار مصنعيات الجنيه الذهب في مصر ثبات ملحوظ بين 270 إلى 432 جنيها لأعلى مصنعية في الشركات المنتجة للجنيهات والعملات المغلفة، في حين تسجل مصنعية الجنيه الذهب البلدي بين 250 إلى 270 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم الوسائل الاستثمارية في الأسواق وقفز الطلب عليها بصورة كبيرة في السنوات الماضية، ليصبح الجنيه الذهب رقم كبير في معادلة الاستثمار في سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب في مصر يزن 8 جرامات من العيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر، ويتم احتساب سعره من خلال معادلة سعرية بضرب الرقم 8 وهو وزن الجنيه في سعر عيار 21 ويكون الناتج سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية