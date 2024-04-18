زلزال بقوة 5.6 يضرب شمالى تركيا وانهيار منارات بعض المساجد القديمة

وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة، اليوم، إقليم توكات بشمال تركيا، وفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية، وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن فرقًا من أفاد ووكالات أخرى معنية تتحرى الوضع فى موقع الزلزال.

وأكدت شبكة "روسيا اليوم" إن بعض المنازل الريفية فى ولاية توكات شمالى تركيا انهارت عقب هزة أرضية ضربت المنطقة، مشيرة إلى أن قوة الهزة بلغت 5.6 درجات على سلم ريختر وكان مركزها منطقة سولوساراي.

وأكدت السلطات التركية أنه لم يتم التبليغ بعد عن خسائر بشرية، مشيرة إلى انهيار منارات بعض المساجد القديمة.

وأكد مراسلنا حدوث أضرار ببعض المنازل القديمة، حيث أشار إلى أن منزلا من طابقين انهار فى منطقة يوزغات، بالإضافة إلى تعرض 5 منازل لأضرار بالغة.

وصرحت بأن السلطات التركية تتحدث عن انهيار بعض المنازل فى المناطق الريفية بولاية توكات.

وأوضحت أن سكان كل من ولايات توكات، وسامسون، ويوزغات، وتشانكيري، وتشوروم، شمال وشمال شرقى تركيا، شعروا بالهزة.

وأكدت فى السياق أن مراكز المدن لم تتعرض لأية أضرار تذكر.